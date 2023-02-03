Adana'da kardan kapanan yol ulaşıma açıldı

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ADANA (AA) - Adana'nın Feke ilçesinde kar nedeniyle dün ulaşıma kapanan yol, ekiplerin çalışmasıyla açıldı.

Mansurlu Mahallesi Attepesi mevkisindeki yoğun kar yağışı nedeniyle kapanan kara yolunda ekipler çalışma yaptı.

Ekiplerin temizleme ve tuzlama çalışması yaptığı yol, yeniden ulaşıma açıldı.



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