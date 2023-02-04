Adana'da polis eşlerinden çocuklara ayakkabı ve mont yardımı

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ADANA (AA) - Adana'da polis eşleri, tarım işçisi ailelerin çocuklarına mont ve ayakkabı yardımında bulundu.

İl Emniyet Müdürlüğü Toplum Destekli Polislik (TDP) Şubesi, 18 Ocak'ta merkez Seyhan ilçesi Camuzcu Mahallesi'nde çadırlarda kalan tarım işçisi aileler için yaptığı yatak yardımı sırasında ayakkabı ve mont ihtiyacı bulunan 50 çocuk tespit etti.

TDP Şubesinin temasa geçtiği Polis Eşleri Derneği Adana Şubesi ihtiyaç duyulan mont ve ayakkabıları temin etti.

Daha sonra ekipler çadırları ziyaret ederek yanlarında götürdükleri mont ve ayakkabıları çocuklara giydirdi.

Tarım işçilerinden Hüseyin Şahan, soğuk hava nedeniyle çadırda yaşamın zorlaştığını belirterek, çocuklarının kışı biraz da olsa rahat atlatmaları için yapılan yardımın kendilerini sevindirdiğini ifade etti.

Songül Şahan da polislere teşekkür etti.



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