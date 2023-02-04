Adana'da kar nedeniyle kapanan Kozan-Feke kara yolu ulaşıma açıldı

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ADANA (AA) - Adana'nın yüksek kesimlerinde etkili olan kar nedeniyle kapanan Kozan-Feke kara yolunda yeniden ulaşım sağlandı.

Dün akşamdan itibaren etkisini gösteren kar nedeniyle trafik akışının sağlanamadığı Kozan-Feke kara yolunun Akkaya mevkisinde, Karayolları ekiplerince çalışma yürütüldü.

Bölgede, iş makinelerinin yardımıyla temizleme ve tuzlama yapıldı.

Ekiplerin çalışmasının ardından yol yeniden ulaşıma açıldı.



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