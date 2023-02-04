Salon: ASKİ Atatürk
Hakemler: Burhan İlhan, Kadir Girente
Çukurova Belediyesi Adana Demirspor: Leyva, Ceren Nur Domaç, Rykhliuk, Lazovic, Hazal Selin Arifoğlu, Duygu Düzceler (Pınar Atasever, Ceren Çağlar Baysal, Dilara Sağbaş, Bosetti, Güldeniz Önal, Kharchenko)
Kuzeyboru: Paskova, Sabriye Gönülkırmaz Dikmen, Klimets, Mitchem, Yasemin Yıldırım, Arelya Karasoy (Dilek Kınık, Ezgi Dağdelen Bektaş, Nursevil Aydınlar Gökbudak)
Setler: 25-18, 22-25, 22-25, 21-25
Süre: 117 dakika (27, 29, 28, 33)
ADANA (AA) - Voleybol Misli.com Sultanlar Ligi'nin 17. haftasında Kuzeyboru, deplasmanda Çukurova Belediyesi Adana Demirspor'u 3-1 yendi.