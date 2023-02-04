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Salon: ASKİ Atatürk

Hakemler: Burhan İlhan, Kadir Girente

Çukurova Belediyesi Adana Demirspor: Leyva, Ceren Nur Domaç, Rykhliuk, Lazovic, Hazal Selin Arifoğlu, Duygu Düzceler (Pınar Atasever, Ceren Çağlar Baysal, Dilara Sağbaş, Bosetti, Güldeniz Önal, Kharchenko)

Kuzeyboru: Paskova, Sabriye Gönülkırmaz Dikmen, Klimets, Mitchem, Yasemin Yıldırım, Arelya Karasoy (Dilek Kınık, Ezgi Dağdelen Bektaş, Nursevil Aydınlar Gökbudak)

Setler: 25-18, 22-25, 22-25, 21-25

Süre: 117 dakika (27, 29, 28, 33)





ADANA (AA) - Voleybol Misli.com Sultanlar Ligi'nin 17. haftasında Kuzeyboru, deplasmanda Çukurova Belediyesi Adana Demirspor'u 3-1 yendi.



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