Adana Demirspor, Ümraniyespor maçını sürdürdü

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ADANA (AA) - Adana Demirspor, Spor Toto Süper Lig'in 23. haftasında 6 Şubat Pazartesi günü deplasmanda yapacağı HangiKredi Ümraniyespor maçının hazırlıklarına devam etti.

Kulüpten yapılan açıklamaya göre mavi-lacivertliler, teknik direktör Vincenzo Montella yönetiminde kulüp tesislerinde antrenman gerçekleştirdi.

Antrenmanda, yaklaşık 1 saat 20 dakika sürdü.

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