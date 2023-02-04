Adana'da "Eve Giren Güneş Kadar Güneşleniyorum" resim sergisi açıldı

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ADANA (AA) - Adana'da ressam Dicle Çiftçi'nin "Eve Giren Güneş Kadar Güneşleniyorum" isimli yağlı boya resim sergisi açıldı.

Güneş ve gün ışığı temalarından yola çıkarak 120 eser oluşturan Çiftçi'inin hayata geçirdiği son sergisi, Kun Art Space Sanat Galerisi'nde sanatseverlerle buluştu.

Çiftçi, AA muhabirine, eserlerinde, Kovid-19 sürecinde evlere kapanıldığında doğal gün ışığının insanlara verdiği mutluluk, huzur ve güven; güneşi göremediği anda hissedilen güvensizlik duygusundan ilham aldığını söyledi.

Serginin binada iki katta olduğuna dikkati çeken Çiftçi, "Alt kat ve üst kat olarak ikiye ayrıldı. Alt kat güneşsizliği temsil ederken üst katta güneşin içeri girdiği ferah ve huzurlu bir alan yaratmaya çalıştım. " dedi.

Çiftçi, Kovid-19 sürecinde evindeki gibi bir ortamı sanat galerisinin alt katında oluşturduğunu, kendi evinde yaşıyor ve orada üretiyormuş gibi hissederek çalıştığını belirterek, alt kattaki eserlerinin bir çoğunu bu şekilde galeride yaptığını bildirdi.

Sergiyi, 2. Abdülhamit Han’ın kızı Ayşe Sultan’ın torunu Ayşe Adile Nami Osmanoğlu Tars da ziyaret etti.

Kendisi de ressam olan Tars, AA muhabirine, sergiyi çok olumlu bulduğunu belirterek, "Pandemi döneminde yaptığı çok önemli tablolar var. O da onun ne kadar faal ve dikkatli olduğunu gösteriyor." dedi.

Sanatseverler sergiyi 12 Mart'a kadar gezebilecek.



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