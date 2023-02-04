Aladağ'da kar yağışı

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ADANA (AA) - Adana'nın Aladağ ilçesinde kar yağışı etkili oldu.

Beyaza bürünen ilçede, belediyeye ait iş makinelerinin etkili mücadelesiyle şehir içi yollar kardan temizlendi, dış mahallelerde yolların ulaşıma kapanmasının önüne geçildi.

Günlük hayatı olumsuz etkileyen kar çocukları sevindirdi.

Araç sahipleri dondan etkilenmemek için araçlarının üzerini örten karı temizledi.

Belediye Başkanı Mustafa Akgedik, AA muhabirine, Adana-Aladağ ana yol güzergahının sürekli açık olması için belediye iş makinelerinin de ekiplere yardımcı olduğunu söyledi.

Akgedik, "İlçede tüm mahallelere ulaşım sağlanmakta." dedi.









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