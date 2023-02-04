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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Aladağ'da kar yağışı

AA

Aladağ'da kar yağışı

ADANA (AA) - Adana'nın Aladağ ilçesinde kar yağışı etkili oldu.

Beyaza bürünen ilçede, belediyeye ait iş makinelerinin etkili mücadelesiyle şehir içi yollar kardan temizlendi, dış mahallelerde yolların ulaşıma kapanmasının önüne geçildi.

Günlük hayatı olumsuz etkileyen kar çocukları sevindirdi.

Araç sahipleri dondan etkilenmemek için araçlarının üzerini örten karı temizledi.

Belediye Başkanı Mustafa Akgedik, AA muhabirine, Adana-Aladağ ana yol güzergahının sürekli açık olması için belediye iş makinelerinin de ekiplere yardımcı olduğunu söyledi.

Akgedik, "İlçede tüm mahallelere ulaşım sağlanmakta." dedi.



Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Adana haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Adana Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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