Adana Demirspor yarın Ümraniyespor'a konuk olacak

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ADANA (AA) - Adana Demirspor, Spor Toto Süper Lig'in 23. haftasında yarın deplasmanda HangiKredi Ümraniyespor ile karşılaşacak.

Ümraniye Belediyesi Şehir Stadı'nda saat 17.00'de başlayacak mücadeleyi hakem Volkan Bayarslan yönetecek.

Ligde geçen hafta sahasında Fenerbahçe ile 1-1 berabere kalan Adana Demirspor, 38 puanla 5. sırada yer alıyor. Son 4 maçını kaybetmeyen Adana ekibi, Ümraniyespor karşısında galibiyet arayacak.

Adana Demirspor, ligin ilk yarısında rakibini 1-0 mağlup etmişti.

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