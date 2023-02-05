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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Adana'da koruyucu ailelere "Çocukları anlama sanatı" eğitimi veriliyor

AA

Adana'da koruyucu ailelere "Çocukları anlama sanatı" eğitimi veriliyor

ADANA (AA) - EREN BOZKURT - Adana'da Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü bünyesindeki kurumlarda devlet korumasında bulunan çocuklara yuvalarını açan ailelere, "Çocukları anlama sanatı" eğitimi veriliyor.

Devlet korumasındaki çocukların akademik başarısının yanı sıra psikososyal gelişimleri de yakından takip ediliyor.

Bu kapsamda bu çocuklara yuva olan koruyucu aileler, anne baba şefkatiyle hayata hazırladıkları evlatlarıyla iletişimlerini daha da güçlendirmek için düzenlenen eğitimlere katılıyor.

Adana'da da 376 çocuğa sıcak yuvasını açan 263 aileye yönelik Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğünce belirli aralıklarla "Koruyucu ailelerimizle buluşma" etkinliği düzenliyor.

Ailelere yönelik, koruyucusu oldukları çocuklarla daha sağlıklı iletişim kurabilmeleri için "anne-baba" eğitimi başta olmak üzere "iletişim", "ergenlik" ve "Çocukları anlama sanatı" gibi konularda eğitimler düzenleniyor.

- "Koruyucu ailelik kalbe dokunma sanatıdır"

Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü Nevzat Özer, AA muhabirine, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan'ın öncülüğünde başlatılan "Gönül Elçileri" projesi ile koruyucu aileliğin önemli bir ivme kazandığını söyledi.

Türkiye'de yaklaşık 7 bin 500 korucuyu ailenin 9 bin çocuğa sıcak yuvasını açtığını ifade eden Özer, Adana'da da 376 çocuğun 263 ailenin yanında sıcak bir yuva ortamına kavuştuğunu belirtti.

Geçen yıl ise 81 ailenin 100 çocuğa sıcak yuvasını açtığını ve kentin koruyucu aile sayısıyla Türkiye genelinde 5'inci sırada yer aldığını dile getiren Özer, sürekli olarak koruyucu ailelerle bir araya geldiklerini ve onlara yönelik eğitimler düzenlediklerini kaydetti.

Özer, şöyle konuştu:

"Emanet ettiğimiz çocuklarımızın psikolojik durumlarına katkı sunmak için koruyucu ailelerimiz ve uzmanlarımızla bir araya geliyoruz. Özellikle koruyucu aile konusunda farkındalık oluşturmak için bir araya geldik. Geçen hafta bakım elemanlarımıza etkili iletişim eğitimi verildi. Koruyucu aileler için çocukları anlama sanatı üzerine de eğitim veriyoruz. İnşallah eğitimler faydalı olacak. Emanet ettiğimiz çocukların sadece akademik başarılarını değil, psikososyal gelişimlerini de yakından takip ediyoruz."

Koruyucu aileliği "iyilik hareketi" olarak gördüğünü ifade eden Özer, koruyucu ailelere teşekkür etti.

Özer, "Bu kutsal yolculukta kendilerine başarılar diliyorum. Koruyucu ailelik kalbe dokunma sanatıdır. Vatandaşlarımızdan koruyucu aile olmak için il müdürlüklerimize gelmelerini istiyoruz. Bu çocuklarımıza sıcak yuvalarınızı açın. Onların istikballerine ve geleceklerine sizlerin de katkısı olsun istiyoruz."

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