Adana Demirspor, Ümraniyespor maçının hazırlıklarını tamamladı

İstanbul'a kar hangi günler yağacak? Okullar tatil olacak mı?

Hep duyuyoruz ama bilmiyoruz: İşte ayakta su içmenin bilinmeyen zararları

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar

ADANA (AA) - Adana Demirspor, Spor Toto Süper Lig'in 23. haftasında yarın deplasmanda HangiKredi Ümraniyespor ile oynayacağı maçın hazırlıklarını tamamladı.

Kulübün açıklamasına göre Adana ekibi, Ümraniyespor karşılaşması öncesi son antrenmanını tesislerinde yaptı.

Teknik direktör Vincenzo Montella yönetimindeki idman, basına kapalı gerçekleştirildi.

Ümraniye Belediyesi Şehir Stadı'nda yarın saat 17.00'de başlayacak mücadeleyi hakem Volkan Bayarslan yönetecek.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Adana haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Adana Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.