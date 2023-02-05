Adana ve Mersin'in yüksek kesimlerinde kar etkili oldu

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ADANA (AA) - Adana ve Mersin'in yüksek kesimlerinde kar etkisini sürdürdü.

Adana'nın Pozantı ilçesinde belediye ekipleri, Akçatekir ve Armutoğlu yaylalarının karla kaplanan yollarında temizlik yaptı.

Bölgeye giden Kaymakam Fatih Karamahmut ve Belediye Başkanı Mustafa Çay, ekiplerin çalışmalarını inceledi.

Karayolları ekipleri, Adana-Ankara otoyolunun Pozantı istikametinde tuzlama işlemi gerçekleştirdi.

Feke ilçesinde de karda vakit geçirmek isteyenler, beyaz örtüyle kaplanan Akkaya Mahallesi'nde piknik yaptı.

- Mersin

Mersin'in Erdemli ilçesinin Çerçili, Üzümlü, Güneyli, Sorgun, Şahna, Aydınlar ve Toros mahalleleri kar nedeniyle beyaza büründü.

Erdemli'yi Karaman'ın Ayrancı ilçesine bağlayan kara yolu, 50. kilometresinden itibaren trafiğe kapatıldı.

Bölgede önlem alan trafik ekipleri, sürücülere kar lastiği ve zincir kullanmaları uyarısında bulundu.

Kar kalınlığının 15 santimetreyi geçtiği yaylalara giden bazı vatandaşlar piknik yaptı, kar topu oynadı.

Gülnar'da da belediye ekipleri, ilçe merkezi ve kırsal mahallelerin yollarında iş makineleriyle küreme yaptı.

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