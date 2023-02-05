Adana'da 5. Kardan Adam Şenliği düzenlendi

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ADANA (AA) - Adana'nın Aladağ ilçesinde 5. Kardan Adam Şenliği gerçekleştirildi.

Aladağ Belediyesi tarafından ilçeye bağlı Meydan Yaylası Mavriyan mevkisindeki şenliğe vatandaşlar ilgi gösterdi.

Beyaz örtüyle kaplanmış çam ağaçlarının oluşturduğu ormanda piknik yapan vatandaşlar, çocuklarıyla kartopu oynayıp kardan adam yaptı.

Bazı katılımcılar çamaşır leğenleri ve poşetlerle kar üzerinde kayarak eğlendi, bazıları da fotoğraf çekti.

Şenlik kapsamında sanatçı Murat Kekilli de konser verdi. Sevilen şarkılarını seslendiren Kekilli'nin hayranları şarkılara eşlik etti.

Belediye Başkanı Mustafa Akgedik, AA muhabirine, şenlikte her yaştan vatandaşın çocukluğunu yaşadığını söyledi.

Şenliği geleneksel hale getirdiklerini belirten Akgedik, "Hem ilçemizde hem Adana'da farkındalık oluşturmak istiyoruz. Aladağ, doğal güzellikleriyle öne çıkan bir ilçe. Gelecekte tabiat turizminin merkezi olabilecek bir yer. İnşallah önümüzdeki dönem alanı daha da genişletip şenliği daha da geliştireceğiz." dedi.

Vatandaşlardan Ferah Kıvrak da şenlikte ortamın çok güzel olduğunu, oğluyla unutamayacağı bir gün geçirdiğini ifade etti.

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