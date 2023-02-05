Adana'nın Aladağ, Saimbeyli ve Feke ilçelerinde kar nedeniyle okullar yarın tatil edildi

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ADANA (AA) - Adana'nın Aladağ, Saimbeyli ve Feke ilçelerinde etkili olan kar yağışı nedeniyle eğitime yarın ara verildiği bildirildi.

Kaymakamlıktan yapılan açıklamada, "İlçemiz genelinde, kar yağışı ve olumsuz hava koşullarının devam etmesi ve kara yollarında oluşan buzlanmaya bağlı olarak ulaşımda yaşanabilecek sorunlar sebebiyle okullarımızda 6 Şubat Pazartesi günü eğitim ve öğretime 1 gün ara verilmiştir." ifadesi kullanıldı.

Açıklamada, kamu kurumlarında görevli engelli ve hamile personelin de yarın idari izinli sayılacağı kaydedildi.





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