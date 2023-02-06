Bakanlar Dönmez ve Yanık ile AK Parti Sözcüsü Çelik depreme ilişkin Adana'da açıklamalarda bulundu

ADANA (AA) - Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık ile AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Ömer Çelik, merkez üssü Kahramanmaraş'ın Pazarcık ilçesi olan ve 10 ili etkileyen 7,7 büyüklüğündeki deprem nedeniyle Adana'da incelemelerde bulundu.

Dönmez, merkez Çukurova ilçesinde yıkılan bir binanın önünde Yanık Çelik ile yaptığı açıklamada, binaların yoğun olarak hasar gördüğü noktada inceleme yaptıklarını söyledi.

Yıkılan 14 katlı binadaki arama kurtarma çalışmalarının devam ettiğini belirten Dönmez, "Yaptığımız incelemelere göre şu anda hemen hemen her binada yeteri kadar arama kurtarma elemanımız ve araç gerecimiz var. Tek temennimiz insanlarımızı sağ salim yıkıntıların içerisinden kurtarabilmek. Adana başta olmak üzere tüm milletimize tekrar geçmiş olsun diyorum." ifadesini kullandı.

- "Her türlü çalışmayı tam bir koordinasyon içinde sürdürmeye çalışıyoruz"

Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı Derya Yanık, Adana merkezde 6, Tufanbeyli'de bir olmak üzere toplam 7 binanın yıkıldığını ve arama kurtarma çalışmalarının sürdüğünü aktardı.

Depremin hemen akabinde tüm kurum ve kuruluşların sıcağı sıcağına organize olarak gerekli çalışmaları hızlıca başlattığını vurgulayan Yanık, şunları kaydetti:

"Dolayısıyla şu anda arama kurtarma ekiplerimiz çok hassas ve dikkatli bir biçimde öncelikle göçük altındaki sağ vatandaşlarımızın kurtarılması açısından çalışmalarını sürdürüyorlar. Tabii bu dönemler hassas dönemler. Hepimizin çok üzgün olduğu kısmen bir felaket şoku yaşadığımız dönemler. Ama ben milletimizden özellikle şunu çok rica ediyorum, lütfen sükunetimizi imkanlar el verdiği ölçüde korumaya çalışalım. Arama kurtarma çalışmalarını yapan ekibimiz profesyonel ekipler. Onlara zaman ve mekan bırakalım. Bunun dışında yardım faaliyetleriyle alakalı vatandaşlarımız böyle felaket anlarında çok hızlıca bir araya gelir ve dayanışma duygumuz şükürler olsun ki çok güçlüdür. Yardım faaliyetlerini de ilgili kurumlarımız AFAD başta olmak üzere bakanlığımız bu anlamda ayni yardımlar noktasında lojistik merkezlerimizi hızlıca oluşturdu."

Yanık, yıkımın olduğu yerlerde bireysel hareket etmemenin önemine değinerek, "Hem can kaybının artmaması hem de faaliyetlerin sıhhati bakımından... Dolayısıyla kurum ve kuruluşlarımıza çalışmalarında yardımcı olmak önemli. Arkadaşlarımız, bütün ekiplerimiz elinden gelenin fazlasını ortaya koymaya çalışıyor. Depremin maalesef etkilediği çok geniş bir alan var. Yaklaşık 10 il. Çok ağır etkilenen yerler var. O yüzden her türlü çalışmayı tam bir koordinasyon ve tam bir profesyonellik içinde sürdürmeye çalışıyoruz." diye konuştu.

- "Devletimiz her yerdedir"

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Ömer Çelik de depremin çok şiddetli olduğunu söyledi.

Birçok ilde enkazın olduğunu belirten Çelik, şunları dile getirdi:



"Enkaz altındaki vatandaşlarımıza ulaşılması için daha olayın olduğu ilk saatlerden itibaren harekete geçildi. Sabahın en erken saatlerinde Cumhurbaşkanı'mız bizzat krizi yönetmeye, bütün bir koordinasyonu sağlamaya başladı. Vatandaşlarımız şundan müsterih olsunlar. En büyük amacımız enkaz altındaki vatandaşlarımızın çıkarılmasıdır. Enkaza AFAD ve yetkililer haricinde müdahale edilmemesi çok önemlidir. Çünkü işin uzmanı onlardır. Nereye nasıl müdahale edeceklerini biliyorlar."

Çelik, enkaz altındaki vatandaşların kurtarılması için çalışıldığını vurgulayarak, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Birinci meselemiz bu konuda hassas olmak. İkinci meselemiz bu enkaz olan bölgelerde trafiğin fazla sıkışmaması lazım. Mecbur olmadıkça araç kullanılmasın ve kurtarma ekiplerine yol verilsin. Üçüncü olarak telefon hatlarının aşırı meşgul edilmemesi. En çok telefon hatları arama kurtarma ekiplerine lazım. Hepsi bütün imkanlarla vatandaşlarımızın ücretsiz kullanımına açıldı. Sosyal medyada mesaj atan 'Ben enkaz altındayım. Şu adresteyim.' diyen, onu gören vatandaşlarımız hemen valiliğe ve AFAD'ın sosyal medya hesaplarına bunu yönlendirsinler. Derhal oraya o ekip yönlendirilir. En büyük önceliğimiz enkaz altındaki vatandaşlarımızın çıkarılmasıdır. Devletimiz her yerdedir. Bakanlarımız bütün illerde, partimiz bütün illerde. Bütün Türkiye'deki ekipler, AFAD'ın, Kızılay'ın imkanları ve kabiliyetleri deprem bölgelerine sevk edildi. İhtiyacımız olan şey tam bir koordinasyon içerisinde el birliğiyle, dayanışmayla inşallah enkaz altındaki canlarımızı çıkarmaktır. O canlarımızla bir araya kavuşmaktır."

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