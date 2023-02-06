Adana'da yıkılan apartmanlarda arama kurtarma çalışmaları sürüyor

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ADANA (AA) - Merkez üssü Kahramanmaraş'ın Pazarcık ilçesi olan ve 10 ili etkileyen 7,7 büyüklüğündeki deprem nedeniyle Adana'nın merkez Çukurova ilçesinde yıkılan binanın enkazında arama kurtarma çalışmaları yürütülüyor.

Güzelyalı Mahallesi 81174 Sokak'ta yıkılan apartmanda ekipler tarafından yığınların altında kalanlara ulaşılmaya çalışılıyor.

Ekipler, enkazda dinleme yapabilmek için sık sık çevredekilerin sessiz olması yönünde uyarılarda bulunuyor.

Yıkılan binada 3 vinç yardımıyla beton bloklar da kaldırılıyor.

Ayrıca, 81189 Sokak'ta hasar gören 13 katlı binanın 8. katında mahsur kalan bazı vatandaşlar da itfaiye ekiplerince merdivenle kurtarıldı.











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