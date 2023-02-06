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GÜNCELLEME - Adana'da yıkılan apartmanlarda arama kurtarma çalışmaları sürüyor

AA

GÜNCELLEME - Adana'da yıkılan apartmanlarda arama kurtarma çalışmaları sürüyor

ADANA (AA) - Merkez üssü Kahramanmaraş'ın Pazarcık ilçesi olan ve 10 ili etkileyen 7,7 büyüklüğündeki deprem nedeniyle Adana'nın merkez Çukurova ilçesinde yıkılan binaların enkazında arama kurtarma çalışmaları yürütülüyor.

Güzelyalı Mahallesi 81174 Sokak ve 81168 Sokak'ta görev yapan ekipler, yıkılan apartmanların enkazında kalanlara ulaşmaya çalışıyor.

Ekipler, dinleme yapabilmek için sık sık çevredekilerin sessiz olması yönünde uyarılarda bulunuyor.

Yıkılan binalarda vinçler yardımıyla beton bloklar da kaldırılıyor.

Enkaz altında yakını bulunanlar ise kurtarma çalışmalarını endişeyle izliyor.

Ekipler tarafından bölgedeki binaların boşaltılmasına yönelik de uyarılar yapılıyor. Bazı kent sakinleri toplanma alanlarında bekliyor.

Ayrıca, 81189 Sokak'ta hasar gören 13 katlı binanın 8. katında mahsur kalan bazı vatandaşlar da itfaiye ekiplerince merdivenle kurtarıldı.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Adana haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Adana Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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