Azerbaycan arama kurtarma ekipleri Adana'ya ulaştı

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar

ADANA (AA) - Kahramanmaraş Pazarcık ve Elbistan merkezli, 10 ili etkileyen 7,7 ve 7,6 büyüklüğündeki depremin ardından çalışmalara katılacak Azerbaycan arama kurtarma ekipleri Adana'ya geldi.

Azerbaycan Olağanüstü Haller Bakanlığına bağlı ekipleri taşıyan uçak, Şakirpaşa Havalimanına indi.



Tuğgeneral Muharrem Hasanov, burada yaptığı açıklamada, Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev'in talimatıyla 420 personelin, yaşanan depremin zararlarını ortadan kaldırmak için Adana'ya geldiğini söyledi.

Hasanov, ekiplerinin Türkiye'nin yaralarının sarılması için son dakikaya kadar burada görev yapacağını dile getirdi.

Ekiplerin çalışmalarına 4 arama kurtarma köpeğinin de katılacağı öğrenildi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Adana haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Adana Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.