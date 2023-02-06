Adana Pozantı'da kamu binaları depremzedelere tahsis edildi

Hangi illerde, kaç şiddetinde deprem oldu?

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ADANA (AA) - Kahramanmaraş merkezli, 10 ili etkileyen 7,7 ve 7,6 büyüklüğündeki depremlerin ardından Adana'nın Pozantı ilçesinde kamu binalarında depremzedeler ağırlanıyor.



İlçedeki Fatma Nilgün Kayar Anaokulu, Şehit Sefa İzbudak Ortaokulu ek binası, İmam Hatip Ortaokulu, Halk Eğitimi Merkezi, Atatürk İlkokulu, Atatürk Kültür Merkezi ve Hüma Hatun Kına Evi, Pozantı Kaymakamlığı ve Belediye Başkanlığı tarafından vatandaşlara açıldı.

Oluşturulan alanlarda ve binalarda depremzedelere yemek dağıtılıyor.

Depremden etkilenerek kent merkezinden bölgeye gelenler, ilçede yoğunluk oluşturuyor.



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