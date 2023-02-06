Hangi illerde, kaç şiddetinde deprem oldu?

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar

HATAY (AA) - Merkez üssü Kahramanmaraş'ın Pazarcık ve Elbistan ilçeleri olan ve toplamda 10 ili etkileyen 7,7 ve 7,6 büyüklüğündeki depremlerin ardından çalışmalara katılmak üzere bölgeye gelen Azerbaycan arama kurtarma ekipleri, Hatay'a gönderildi.

Azerbaycan Olağanüstü Haller Bakanlığına bağlı ekipleri taşıyan uçak, Şakirpaşa Havalimanı'na indikten sonra Adana'daki AFAD binasına yönlendirildi.

Tuğgeneral Muharrem Hasanov'un da içinde bulunduğu, Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev'in talimatıyla 420 personelden oluşan ekip, Hatay kent merkezi ve İskenderun ilçesinde görevlendirilecek.

Çalışmalarına 4 arama kurtarma köpeğinin de katılacağı ekip, enkazda arama kurtarma ve enkaz kaldırma faaliyetlerine destek verecek.

Ekipler, çalışmalara katılmak üzere yola çıktı.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Adana haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Adana Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.