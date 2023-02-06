Adana'da depremzedeler, kurulan çadırlara yerleştiriliyor

Hangi illerde, kaç şiddetinde deprem oldu?

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ADANA (AA) - Kahramanmaraş merkezli, 10 ili etkileyen 7,7 ve 7,6 büyüklüğündeki depremlerin ardından Adana'nın merkez Çukurova ilçesinde AFAD ekiplerince kurulan çadırlara depremzedeler yerleştirilmeye başlandı.

Merkez Çukurova ilçesinde evleri hasar görenler için Yurt Mahallesi Kapalı Semt Pazarı'nda AFAD ekiplerince 100 çadır kuruldu.

Depremzedeler, çadırlara yerleşmeye başladı.

Ekiplerce vatandaşlara sıcak yemek dağıtımına başlandı.



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