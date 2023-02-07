Adana'da yıkılan apartmanlarda arama kurtarma çalışmaları sürüyor

Hangi illerde, kaç şiddetinde deprem oldu?

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ADANA (AA) - Merkez üssü Kahramanmaraş merkezli ve 10 ili etkileyen 7,7 ve 7,6 büyüklüğündeki depremlerde yıkılan apartmanlarda arama kurtarma çalışmaları sürüyor.

Güzelyalı Mahallesi 81215 Sokak ve 81174 Sokak'ta görev yapan ekipler, yıkılan apartmanların enkazında kalanlara ulaşmaya çalışıyor.

Ekipler, dinleme yapabilmek için sık sık çevredekilerin sessiz olması yönünde uyarılarda bulunuyor.

Yıkılan binalarda iş makineleri yardımıyla beton bloklar kaldırılıyor.

Enkaz altında yakını bulunanlar ise kurtarma çalışmalarını endişeyle izlemeyi sürdürüyor.



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