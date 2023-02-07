Adana Havalimanı deprem bölgelerine hızlı ulaşımın üssü oldu

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Hangi illerde, kaç şiddetinde deprem oldu?

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ADANA (AA) - Kahramanmaraş Pazarcık ve Elbistan merkezli, 10 ili etkileyen 7,7 ve 7,6 büyüklüğündeki depremin ardından Adana Havalimanı, yardım faaliyetleri için lojistik ve ulaşım üssü oldu.

Yurt içi ve yurt dışından gönüllülerin yanı sıra görevlendirilen arama kurtarma ekiplerini ve malzemeleri taşıyan uçaklar, deprem bölgelerine hızlıca ulaşmak için Adana Havalimanı'na iniyor.

Hatay Havalimanı'nın uçuşa kapanmasıyla daha da önem kazanan havalimanına gelen ekipler, buradaki görevliler tarafından yönlendirilerek ihtiyaç duyulan bölgelere ulaşmaları sağlanıyor.

Havalimanında ayrıca bu ekiplerin kullanacakları malzemelerin taşınması için tır ve kamyonlar da hazır bulunuyor.





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