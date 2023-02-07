Hint ve Fransız arama kurtarma ekipleri ile yardım malzemeleri Adana'ya ulaştı

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ADANA (AA) - Kahramanmaraş'ın Pazarcık ve Elbistan ilçeleri merkezli 10 ili etkileyen 7,7 ve 7,6 büyüklüğündeki depremlerin ardından Hindistan ve Fransa'dan arama kurtarma ekipleri ile insani yardım malzemelerini taşıyan uçaklar, Adana'ya ulaştı.

Hindistan Ulusal Afet Müdahale Gücünden 51 arama ve kurtarma personeli, özel eğitimli köpekler, delici makineler, yardım malzemeleri, ilaçlar, diğer gerekli araç ve gereçlerin bulunduğu askeri nakliye uçağı Adana Havalimanı'na indi.

Ekibin sorumlusu, yaptığı açıklamada, Hindistan'dan ikinci 51 kişilik arama ve kurtarma personeli ile gerekli araç ve gereçlerin bulunduğu uçağın akşam saatlerinde kente ulaşmasının planlandığını bildirdi.

Hint yetkili, iki ekibin öncelikle Adana'da, ardından Gaziantep'te arama ve kurtarma çalışmaları ile sağlık hizmetlerine destek olacağını, Türkiye'nin yaralarının sarılması için son dakikaya kadar bölgede görev yapacaklarını söyledi.

Hindistan Dışişleri Bakanı Subrahmanyam Jaishankar da Adana'ya ulaşan askeri nakliye uçağının fotoğraf ve videolarına Twitter hesabında yer verdi.

Fransa'nın Ankara Büyükelçiliği ise sosyal medya hesabından "Arama kurtarma görevlilerimizi ve yardım malzemelerini taşıyan iki uçağımız da Adana'ya indi." notunu paylaştı.

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