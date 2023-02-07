Kılıçdaroğlu, Adana'da depremden etkilenen bölgede incelemede bulundu

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ADANA (AA) - CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Adana'da depremden etkilenen ve arama kurtarma çalışması süren bölgede inceleme yaptı.

Kılıçdaroğlu, Kahramanmaraş'ın Pazarcık ve Elbistan ilçeleri merkezli 10 ili etkileyen 7,7 ve 7,6 büyüklüğündeki depremlerden zarar gören kente geldi.

Çukurova ilçesindeki Yurt Mahallesi'nde yıkılan apartmanın enkazında yürütülen çalışmayı inceleyen Kılıçdaroğlu, Adana Büyükşehir Belediye Başkanı Zeydan Karalar ve ilgililerden bilgi aldı.

Beraberindeki İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş ve partililerle bir süre çalışmaları takip eden Kılıçdaroğlu, daha sonra Hatay'a hareket etti.

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