Tarım ve Orman Bakanı Kirişci, depremden etkilenen Adana'da incelemelerini sürdürdü

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ADANA (AA) - Tarım ve Orman Bakanı Vahit Kirişci, Kahramanmaraş merkezli 10 ili etkileyen 7,7 ve 7,6 büyüklüğündeki depremlerin yıkıma yol açtığı Adana'da incelemelerini sürdürdü.

Bakan Kirişci, Adana Valisi Süleyman Elban, AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Jülide Sarıeroğlu ve diğer ilgililer, merkez Çukurova ilçesi Yurt Mahallesi'ndeki Zeray Apartmanı'nın enkaz alanına gitti.

Arama kurtarma çalışmalarını yerinde takip eden Kirişci, ekiplerden bilgi aldı.

Bakan Kirişci, depremzedelere geçmiş olsun dileklerini ileterek acılarını paylaştı.





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