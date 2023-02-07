İncirlik Üssü'nden depremzedelere helikopterle yardım malzemesi gönderildi

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ADANA (AA) - Adana'daki İncirlik 10. Tanker Üs Komutanlığı'ndan Kahramanmaraş merkezli depremlerden etkilenen bölgelere helikopterlerle insani yardım malzemesi sevkiyatı yapıldı.

Kahramanmaraş'ın Pazarcık ve Elbistan ilçeleri merkezli, 10 ili etkileyen 7,7 ve 7,6 büyüklüğündeki depremlerin ardından ülke genelinde düzenlenen yardım kampanyalarında toplanan malzemelerin bir bölümü Adana'ya getirildi.

Çadır, yatak, battaniye, yorgan, yastık, jeneratör ve ısıtıcıların olduğu paketler, afetzedelere hava yoluyla ulaştırılması amacıyla İncirlik Üssü'nde askeri helikopterlere yüklendi.

Kara Kuvvetleri Komutanlığı, Hava Kuvvetleri Komutanlığı ile Jandarma Genel Komutanlığına ait çok sayıda helikopter art arda depremin yaşandığı bölgelere havalandı.

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