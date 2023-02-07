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AK Parti Sözcüsü Çelik Adana'da spor salonlarında kalan depremzedelerle görüştü:

AA

AK Parti Sözcüsü Çelik Adana'da spor salonlarında kalan depremzedelerle görüştü:

ADANA (AA) - AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Ömer Çelik, merkez üssü Kahramanmaraş olan, 10 ili etkileyen 7,7 ve 7,6 büyüklüğündeki depremlere ilişkin, "Adana bir lojistik merkezine dönüştü. Türkiye'nin her yerinden gelen yardımlar, Adana Havalimanı'nda toplanıyor. Buradan değişik yerlere gönderilmeye çalışılıyor. Bununla ilgili ciddi bir organizasyon var." dedi.

Çelik, beraberindekilerle Yüreğir ilçesindeki spor salonlarında kalan depremzedeleri ziyaret etti. Daha sonra Serinevler Spor Salonu'nda çeşitli branşlardaki milli sporcular ve vatandaşlarla da görüşen Çelik, gazetecilere açıklamalarda bulundu.

Türkiye'de ve dünyada neredeyse eşi benzeri olmayan bir afetle mücadele ettiklerini dile getiren Çelik, bütün imkan ve kabiliyetin bunun için seferber edildiğini, devletin milletin emrinde olduğunu söyledi.

Çelik, depremin 13 milyon insanı etkilediğini aktararak, konuşmasını şöyle sürdürdü:

"Neredeyse bazı ülkelerin toplam yüzölçümüne denk gelen bir alanda çok büyük bir afetle karşı karşıyayız. Biliyorsunuz iki kere üst üste deprem olması, 7'nin üzerinde, o da çok istisnai bir durum. Tabii ki ulaşılamayan yerler var, elden gelen her şey yapılmaya çalışılıyor, gerek yolların bazen kapalı olması sebebiyle gerek başka sebeplerle. Öncelik tabii ki enkaz altındaki canlarımıza ulaşmak. Burada hemen hemen bütün belediyelerimiz, valiliğimiz hem evleri enkaza dönüşmüş vatandaşlarımızı, oradan kaçabilmiş olanları, o binaların çevresindekileri, bir de tabii haklı olarak tedirgin olup evine giremeyenleri misafir ediyorlar."

Olağanüstü bir dönemden geçildiğini vurgulayan Çelik, "Elden gelen her şey de yapılmaya çalışılıyor. Bütün her şey seferber edildi. Ama tabii ki eksiklikler oluyor." dedi.

Çelik, arama kurtarma ekiplerinin 24 saat esasına göre çalıştığını belirterek, "Arzumuz bir an evvel o canlarımızı kurtarmak. Olabildiğince bunun için gayret ediyoruz." ifadesini kullandı.

- "Büyük bir afetle karşı karşıyayız"

Çelik, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın, Kahramanmaraş merkezli 10 ili etkileyen depremler nedeniyle bölgede olağanüstü hal (OHAL) ilan etmesinin birçok şeyi hızlandıracağını vurgulayarak, şöyle devam etti:

"Bu krizin boyutuna müsavi bir şekilde karşılıklar üretebilmek açısından da bir zemin oluşturacaktır. Bugün Cumhurbaşkanı'mız tarafından başka kararlar da ilan edildi. Her geçen gün neredeyse yeni boyutlara ulaşan büyük bir krizle ve büyük bir afetle karşı karşıyayız. Bu büyük imtihanı inşallah birlik içerisinde, dirlik içerisinde aşacağız. Adana bir lojistik merkezine dönüştü. Türkiye'nin her yerinden gelen yardımlar, Adana Havalimanı'nda toplanıyor. Buradan değişik yerlere gönderilmeye çalışılıyor. Bununla ilgili ciddi bir organizasyon var. Burada bütün siyasi partilerden belediye başkanlarımız tam bir işbirliği içerisinde, tam bir kardeşlik içerisinde bu yaraları sarmaya çalışıyor. Enkaz kurtarma çalışmalarına katılıyor. İlk andan itibaren bütün partilerden bu çalışmalara destek veren bütün belediye başkanlarımıza şükranlarımızı sunuyoruz."

Çalışmalara Türkiye'nin her yerinden sivil toplum örgütleri ile her kesimden vatandaşın güçlü bir destek verdiğinin altını çizen Çelik, "Yardımların planlanması, dağıtılması açısından da ciddi bir organizasyon söz konusu. Kaybettiğimiz canlar en büyük üzüntümüz. Milletvekilimizi de Yakup Bey'i de kaybettik, Rahman'a uğurladık. Allah gani gani rahmet eylesin. Bugün cenazelerimiz vardı. Bir yandan enkaz altındaki canlarımızı kurtarmaya çalışıyoruz. Bir yandan cenazelerimizi defnediyoruz." diye konuştu.

- "Birlik beraberlik içerisinde bu mücadeleyi sürdüreceğiz"

Çelik, toplanma yerlerindeki tablonun günlük olarak değiştiğini belirterek, "Burada ne kadar tedbir alırsak alalım, ne kadar imkan üretirsek üretelim, muhakkak eksiğimiz oluyor. Yapamadığımız, ulaşamadığımız vatandaşımız oluyor. O sebeple sadece raporlara bakmıyoruz. Arkadaşlarımızla teşkilatımızla belediye başkanlarımızla milletvekillerimizle beraber buraları bizzat gezerek onu yerinde tespit etmeye çalışıyoruz." ifadesini kullandı.

Enkaz bölgelerindeki trafik yoğunluğu ve uzman ekiplerin onayı olmadan enkaza müdahale konusunda bazı sıkıntıların olduğunu dile getiren Çelik, şunları kaydetti:

"Bunları tekrar gündemde tutmamız ve bunlar konusunda hassas olmamız lazım. Çünkü nihayetinde onlar çok hassas bir iş yapıyorlar. Neredeyse bazen iğneyle kazarak o canları kurtarmaya çalışıyorlar. Her kurtulan can umudumuzu daha çok artırdı, gayretimizi daha çok artırıyor ama dünya tarihinde, ülkemizin tarihinde görülmemiş büyük çaplı ve çok geniş bir alandaki afetle mücadele ettiğimiz gerçeği her gün daha da ortaya çıkıyor. İnşallah gayretimizi diri tutarak, birlik beraberlik içerisinde bu mücadeleyi sürdüreceğiz."

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Adana haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Adana Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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