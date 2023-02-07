Mısır'dan Türkiye'ye ilaç ve tıbbi malzeme taşıyan 2 uçak Adana Havalimanı'na indi

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ADANA (AA) - Kahramanmaraş merkezli 10 ili etkileyen depremlerden zarar görenler için Mısır'dan gönderilen yardım malzemelerini taşıyan 2 askeri uçak, Adana Havalimanı'na geldi.

Depremzedelere ulaştırılmak üzere 26 ton ilaç ve tıbbi malzemenin bulunduğu uçaklar, Mısır'ın Ankara Büyükelçiliği Misyon Şefi Amr Elhamamy ve diğer ilgililer tarafından karşılandı.

Elhamamy, AA muhabirine yaptığı açıklamada, yıkıcı depremler nedeniyle Türk halkı ve hükümetine en içten taziyelerini ilettiklerini söyledi.

Mısır halkı ve hükümeti adına ellerinden gelen yardımı yapabilmek için burada olduklarını dile getiren Elhamamy, "Sunduğumuz bu küçük katkı, umuyoruz ki yaralananlara tıbbi hizmet sağlama konusunda yardımcı olacaktır. Yaralananların inşallah en kısa sürede sağlıklarına kavuşmalarını diliyoruz. Türk halkına ve hükümetine bu zor zamanlarda her şeyin en iyisini diliyoruz." dedi.

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