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Tarım ve Orman Bakanı Kirişci, Adana'da deprem bölgesinde incelemelerini sürdürdü:

AA

Tarım ve Orman Bakanı Kirişci, Adana'da deprem bölgesinde incelemelerini sürdürdü:

ADANA (AA) - Tarım ve Orman Bakanı Vahit Kirişci, Kahramanmaraş merkezli 10 ili etkileyen 7,7 ve 7,6 büyüklüğündeki depremlerden etkilenen Adana'da incelemelerini sürdürdü.

Kirişci ve diğer ilgililer, merkez Çukurova ilçesi Yurt Mahallesi'ndeki Zeray Apartmanı'nın enkaz alanında süren arama kurtarma çalışmalarını takip etti.

Burada gazetecilere açıklama yapan Kirişci, kentteki son duruma ilişkin bilgi vererek "Adana'da 167 vatandaş hayatını kaybetti, 2 bin 711 vatandaş yaralı olarak kayıt altına alındı." dedi.

Kirişci, duyulan her sese kulak kabartan bir arama kurtarma ekibi olduğunu vurgulayarak şöyle konuştu:

"Şu anda da o binalardan bir tanesinin önündeyiz. Bir sessizlik var ama bu sessizlik arkadaşlarımızın bir mola vermesi anlamında değerlendirilebilir belki ama arama köpeklerimiz görev ifa ediyorlar. İnşallah her bir sese kulak veren bu ekibimiz, tüm vatandaşlarımızı bu yığıntının altından çıkarmak için çabalarını sonuna kadar sürdürecekler. Soğuk bir hava, sert bir hava, Adana şartlarında gerçekten zor bir hava ama burada bu çalışmaları sağ olsunlar başarılı bir şekilde yürütüyorlar."

Vatandaşların güvenlik şeritlerinin dışında tutulması hususunun önemli olduğunu bildiren Kirişçi, "Çalışmalar esnasında 'Sesimi duyan var mı?' diye seslenildiğinde elbette bir sessizlik de gerekiyor. O sessizliği sağlamak için de kısa süreli de olsa vatandaşlarımızın sessiz olması gerekiyor." ifadesini kullandı.

Bakan Kirişci, devletin ve milletin el ele vererek çabaları son ana kadar sürdürmeye gayret ettiğinin altını çizerek, "Umutlarımız tükenmiş değil. İnşallah burada da tıpkı diğer şehirlerimizde duyduğumuz güzel haberler gibi biz de Adana'dan tüm Türkiye'ye duyurmuş olmayı ümit ediyoruz." diye konuştu.

- Barajlardaki durum

Türkiye'de 110 baraj ve 30 gölet bulunduğunu, bunlardan 90'dan fazlasının incelendiğini belirten Kirişci, şunları kaydetti:

"Elbette bunların böyle deprem dönemlerinde risk oluşturma ihtimali olduğundan, olanca özeni gösteriyoruz. Bahsettiğim şekilde bir barajımız Sultansuyu Barajı, o barajımız kendinden sonra herhangi bir yerleşim yeri olmadığı için ve devamında da Karakaya Barajı bulunduğu için orada herhangi bir problem olmasın düşüncesiyle suyu boşaltmaya zaten başladık. Kimseye de herhangi bir olumsuz etkisi olmayacak, suyu da kaybetmemiş olacağız. Böyle çok minör denilebilecek düzeyde, diğer bazı gölet ve barajlarımızda sızıntılar olsa bile bunların çok önem arz etmediğini belirtmek isterim. Doluluk oranları da belirli bir düzeyde."

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Adana haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Adana Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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