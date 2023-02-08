Hatay, Adana ve Osmaniye'de yıkılan binalarda arama kurtarma çalışmaları sürüyor

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ADANA (AA) - Kahramanmaraş merkezli 7,7 ve 7,6 büyüklüklerindeki depremlerin ardından Adana, Hatay ve Osmaniye'de, enkazlarda arama kurtarma çalışmaları devam ediyor.

Toplamda 10 ili etkileyen depremin ardından AFAD, UMKE, 112 Acil Sağlık, Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) bünyesindeki binlerce personel başta olmak üzere yurt dışından da çalışmalara katılan ekipler, enkaz altında kalanlara sağ ulaşabilmek için çabalıyor.

Ekipler, deprem nedeniyle çok sayıda yıkılan binanın bulunduğu Hatay, Adana ve Osmaniye'de arama kurtarma çalışmalarını aralıksız sürdürüyor.

Hatay'da iş makineleriyle enkazlardaki büyük beton bloklar kaldırılıyor.

Arama kurtarma ekipleri "Sesimi duyan var mı?" diye bağırarak yığınların arasında yaralı arıyor.

Yakınları enkaz altında kalan çok sayıda kişi de arama kurtarma ekiplerine destek veriyor.

Zaman zaman gözyaşlarına hakim olamayan vatandaşların bölgedeki umutlu bekleyişleri sürüyor.

Adana'nın Çukurova ilçesinde Güzelyalı, Yurt ve Huzurevleri mahallerinde de ekiplerin arama kurtarma çalışmaları devam ediyor.

Osmaniye'de de Raufbey ile Esenevler mahallelerinde yurt içinden ekiplerin yanı sıra Fransa'dan gelen arama kurtarma ekipleri de arama kurtarma çalışmalarına destek veriyor.

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