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İncirlik Üssü'nden depremzedelere yardım malzemesi sevkiyatı sürüyor

AA

İncirlik Üssü'nden depremzedelere yardım malzemesi sevkiyatı sürüyor

ADANA (AA) - Kahramanmaraş merkezli depremlerden etkilenen illerde yaşayanlar için toplanan insani yardım malzemeleri hava yoluyla da ulaştırılıyor.

Pazarcık ve Elbistan ilçeleri merkezli, 10 ili etkileyen 7,7 ve 7,6 büyüklüğündeki depremlerin ardından yurt genelindeki kampanyalara bağışlanan yardım malzemelerinin bir bölümü Adana'da toplanıyor.

Çadır, yatak, battaniye, yorgan, yastık, jeneratör ve ısıtıcılar ile gıda malzemelerinin olduğu paketler, İncirlik 10. Tanker Üs Komutanlığı'nda oluşturulan "hava yardım koridoru" ile depremzedelere ulaştırılması için askeri uçak ve helikopterlere yükleniyor.

Yardım malzemeleri, Hava, Kara ve Deniz Kuvvetleri komutanlıkları, Sahil Güvenlik Komutanlığı ile Jandarma Genel Komutanlığına ait çok sayıda genel maksat helikopteri ve kargo uçağıyla söz konusu illere naklediliyor.

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