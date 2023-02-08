Hatay'da enkazdan çıkarılan çift ile 2 çocuğunun cenazeleri Adana'da toprağa verildi

ADANA (AA) - Hatay'ın İskenderun ilçesinde depremde enkaz altında kalarak yaşamını yitiren aynı aileden 4 kişinin cenazeleri defnedildi.
Merkez üssü Kahramanmaraş olan 7,7 ve 7,6 büyüklüğündeki depremlerden etkilenen Hatay'da yıkılan 5 katlı bir apartmanın 4'üncü katında yaşayan Mustafa (46) ve Hatice Sarıkaya (44) çifti ile çocukları Miraç Rabia (21) ve Şükrü Safa (11) hayatını kaybetti.
Cansız bedenleri enkazdan oğlu babasına, kızı da annesine sarılmış halde bulunup çıkarılan aile üyelerinin cenazeleri, Adana'nın Kozan ilçesi Güneri Mahallesi'ne getirildi.
Cenazeler, ailenin yakınları, Mustafa Sarıkaya'nın iş arkadaşları ve çok sayıda kişinin katılımıyla cami bahçesinde öğle vakti kılınan cenaze namazının ardından mahalle mezarlığında toprağa verildi.
Çiftin, deprem sırasında öğrenim gördüğü Çukurova Üniversitesinin yurdunda olduğu öğrenilen diğer çocuğu Merve Sarıkaya'nın tören sırasında üzüntüden ayakta durmakta güçlük çektiği görüldü.