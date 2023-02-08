Adana'dan balıkçı tekneleriyle Hatay'daki depremzedelere yardım malzemesi gönderildi

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ADANA (AA) - Kahramanmaraş merkezli depremlerden etkilenen Hatay'a, Adana'nın Karataş ilçesinden balıkçı tekneleriyle yardım malzemesi sevkiyatı yapıldı.

Hatay'daki depremzedeler için Karataş Kaymakamlığı, Karataş Belediyesi, Karataş Su Ürünleri Kooperatifi işbirliğinde vatandaşların da destek verdiği yardım kampanyası düzenlendi.

Toplanan yardım malzemeleri teknelere yüklenerek Hatay'ın Samandağ ilçesindeki Çevlik Limanı'na ulaştırılmak üzere yola çıkarıldı.

Tekneler, gıda, su, battaniye, soba gibi ihtiyaç malzemelerinin yanı sıra bölgede çalışan iş makineleri için yakıt da taşıyor. Yardımların, ihtiyaç sahiplerine Samandağ Kaymakamlığı aracılığıyla dağıtılacağı öğrenildi.

- "Seferleri devam ettireceğiz"

Karataş Belediye Başkanı Necip Topuz, yaptığı açıklamada, bölgedeki depremzedelere ulaştırılmak üzere şu ana kadar 6 balıkçı teknesinin yola çıktığını bildirdi.

Destekte bulunanlara teşekkür eden Topuz, "Yaşanan felaketin tarifi yok. Acı hepimizin acısı. Her bir yardım bir cana dokunuyor. Destek malzemesi toplandıkça seferleri devam ettireceğiz." ifadesini kullandı.

Topuz, yardımlarını ulaştırmak isteyenlerin Kaymakamlık ya da Karataş Belediyesi ile iletişim kurabileceğini ve belediye garajına malzemeleri teslim edebilecekleri sözlerine ekledi.

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