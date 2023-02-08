Kozanlı kadınlar, depremzedeler için giysi üretiyor

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ADANA (AA) - Adana'nın Kozan ilçesinde kadınlar, depremzedelerin üşümemesi için atkı, bere ve kıyafet üretimine başladı.

Kozan Belediyesi Sosyal Yaşam Merkezi'nde görevli kadınlar, dikim atölyesinde atkı, bere ve kıyafet üretiyor.

Merkez Müdürü Burak Kamalı, Kovid-19 salgını sürecinde tıbbi maske ve tulum ürettiklerini şimdi de deprem bölgesindeki vatandaşlar için atkı, bere ve kıyafet üretimi yaptıklarını belirtti.

Kadınlar ise depremzedelerden birine bile faydalarının dokunmasının kendilerini mutlu edeceğini dile getirerek, "Umarız vatandaşlarımıza bir katkımız olur." ifadesini kullandı.



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