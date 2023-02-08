Adana ve Mersin'de depremzedeler için personel ve insani yaşam malzemesi desteği

Kahramanmaraş merkezli depremlerde can kaybı ve yaralı sayısı son durum ne?

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ADANA/MERSİN (AA) - Kahramanmaraş merkezli depremlerden etkilenenler illere Adana'nın Feke ile Mersin'in Çamlıyayla ilçelerinden personel ve insani yardım malzemesi desteği sağlanıyor.

Feke Kaymakamlığı ve Feke Belediyesi tarafından depremden etkilenen iller için yardım kampanyası başlatıldı.

Bu kapsamda vatandaşlar, yeni ve ihtiyaç fazlası kıyafet, ayakkabı ve battaniye ile kömür, su, çay, şeker, bebek bezi ve mama gibi temel ihtiyaç malzemelerini Recep Çağlar Düğün Salonu'na getirdi.

Paketlenen malzemelerin kısa sürede deprem bölgelerine gönderileceği bildirildi.

- Mersin

Çamlıyayla Belediyesi tarafından deprem bölgelerine araçlarla belediye personeli ve gönüllü vatandaşlar gönderildi.

Belediye Başkanı İsmail Tepebağlı, yaptığı açıklamada, ilçe halkından bazılarının Malatya'da depremde hayatını kaybettiğini, bazılarının da enkaz altında olduğunu belirtti.

Ülke olarak olumlu haberler almayı umut ettiklerini aktaran Tepebağlı, "Depremde hayatını kaybeden vatandaşlarımıza Allah'tan rahmet, yaralılarımıza acil şifalar diliyorum." ifadesini kullandı.

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