AK Parti Sözcüsü Çelik, Adana'da depremle ilgili çalışmaları değerlendirdi:

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ADANA (AA) - AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Ömer Çelik, Kahramanmaraş merkezli 10 ili etkileyen depremlere ilişkin, "Bütün arkadaşlarımız ellerinden gelen gayreti gösteriyorlar. Neredeyse herkes en fazla 1-2 saat uyuyarak bunu yönetmeye çalışıyor. En büyük arzumuz, temennimiz enkaz altındaki canlarımıza sağ salim kavuşmak." dedi.

Çelik, AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Jülide Sarıeroğlu ile Adana'daki AFAD Mobil Koordinasyon Merkezi'ni ziyaret ederek yetkililerden bilgi aldı.

Depremzedelerle sohbet eden Çelik, iğneyle kuyu kazar gibi çalışma yapıldığını anlattı.

Çelik, ekiplerin, belli enkazlara yanındaki binaların yıkılma tehlikesi sebebiyle müdahale edemediğini belirterek, "Şimdi onların kontrollü olarak yıkılması sağlanıyor. Yani burada 24 saat esasına göre bütün arkadaşlarımız ellerinden gelen gayreti gösteriyorlar. Neredeyse herkes en fazla 1-2 saat uyuyarak bunu yönetmeye çalışıyor. En büyük arzumuz, temennimiz enkaz altındaki canlarımıza sağ salim kavuşmak." ifadesini kullandı.

Ulaşılamayan yerlere de ulaşmak için büyük gayret gösterildiğini vurgulayan Çelik, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Çok büyük bir alanda milyonlarca insanımızı etkileyen, sadece bizim tarihimizin değil dünya tarihinin en büyük afetlerinden biri bu. Bazıları diyor işte 'Okyanuslar hariç böyle bir afet olmamış.' Dolayısıyla burada birlik içinde, beraberlik içinde bu felaketi de hep beraber aşacağız. Burada yüreğimiz bir, kalbimiz bir, hepimiz enkaz altındaki canlarımız için gayret ediyoruz. Tabii çok sayıda maalesef üzücü şey de oluyor. Bir sürü provokasyon, yanlış haber; hastanedeki çocukların fotoğraflarının yayınlanması gibi. Burada koordinasyon çadırları var. Bu koordinasyon çadırlarında enkazdan çıkan, binalardan çıkan herkesin kaydı tutuluyor. Çocuksa çocuk, o şekilde koruma altına alınıyor. Yani herhangi bir şekilde istismara müsaade etmemek için bütün tedbirler yapılıyor."

- "Allah milletimize zeval vermesin"

Ömer Çelik, evleri yıkılan ya da hasarlı olan depremzedelerin çadır bölgelerinde, spor salonlarında, otellerde ve misafirhanelerde ağırlandığını söyledi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın da enkaz bölgelerini gezerek sürecin yönetimiyle ilgili bizzat gözleyerek müdahale ettiğini dile getiren Çelik, "Allah milletimize zeval vermesin. Herkes koştu buraya geldi. Devlet sizin devletiniz. Devletin bütün imkanları tabii ki vatandaşımız için ama şunu bilelim ki yetişilemeyen bir yer varsa afetin büyüklüğü ve birtakım imkansızlıklar sebebiyle oldu." diye konuştu.

Çelik, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı ekiplerinin hasarları tespit edeceğini ve hiçbir vatandaşın mağdur olmayacağını sözlerine ekledi.

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