Yabancı kurtarma ekipleri, TSK'nın "uçan kaleleri" ile deprem bölgesine taşındı

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ADANA (AA) - Türk Silahlı Kuvvetlerinin "uçan kale" olarak da nitelendirilen aralarında CH-47 Chinookların da bulunduğu genel maksat helikopterleriyle Kahramanmaraş'a yabancı arama kurtarma ekipleri taşındı.

CH-47 tipi helikopter, yardım faaliyetleri için lojistik ve ulaşım üssü olan Adana Havalimanı'ndan 4 kişilik mürettebat ve İspanya ile Singapur'dan gelen toplam 25 kişilik kurtarma ekibiyle havalandı.

Helikopterdeki yabancı kurtarma ekipleri, çalışmalara destek olmak için Kahramanmaraş'a götürüldü.

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