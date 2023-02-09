Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Erbakan'dan, depremden etkilenen Adana'ya ziyaret

ADANA (AA) - Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Fatih Erbakan, Kahramanmaraş merkezli depremden etkilenen Adana'da ziyarette bulundu.

Erbakan, AFAD Koordinasyon Merkezi'ni ziyaret ederek, Vali Yardımcısı Adem Arslan'dan çalışmalarla ilgili bilgi aldı.

Burada açıklama yapan Erbakan, depremde hayatını kaybedenlere Allah'tan rahmet diledi.

Adana'da yıkılan binaların enkazlarında incelemelerde bulunduklarını aktaran Erbakan, şunları kaydetti:

"Vatandaşımızın, halkımızın acılarına ortak olmak maksadıyla ziyaretlerimizi yapıyoruz. Şimdi de Kahramanmaraş'a geçeceğiz. Kahramanmaraş'ta da deprem bölgesini ve oradaki yetkilileri ziyaret edeceğiz. Bir kez daha milletimizin başı sağ olsun. Bir kez daha geçmiş olsun. Cenabıallah bir an önce selamete çıkarsın inşallah."​​​​​​​

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