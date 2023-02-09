Yunanistan'ın depremzedeler için gönderdiği insani yardımlar Türkiye'ye ulaştı

ADANA (AA) - Yunanistan, Kahramanmaraş merkezli ve 10 ili etkileyen iki depremin ardından yaraların sarılmasına katkı sağlamak için Türkiye'ye iki uçakla insani yardım malzemesi gönderdi.

Battaniye, yatak, barınma ve mobil muayenehane amaçlı çadırları taşıyan uçaklar, Adana Havalimanı'na indi. Yunanistan İklim Krizi ve Sivil Koruma Bakanı Hristos Stilyanidis ile Sivil Koruma Genel Sekreteri Vasilyos Papayeorgiu da uçaklardan biriyle Türkiye'ye geldi.

Yunan heyeti havalimanında Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu tarafından Uluslararası İnsani Yardımlar Koordinasyonu için görevlendirilen büyükelçilerden, Türkiye'nin Tanzanya'daki Darüsselam Büyükelçisi Mehmet Güllüoğlu karşıladı.

Bakan Stilyanidis, AA muhabirine, Yunanistan Başbakanı Kiryakos Miçotakis ve hükümetinin zor günler yaşayan Türk halkına acilen yardım gönderme kararı aldığını söyledi.

Türkiye'ye ekibiyle geldiğini belirten Stilyanidis, şöyle devam etti:

"Türk halkıyla dayanışma göstermek için ekibimle buradayım. Türk halkının acısını dindirmek amacıyla sivil koruma için çok sayıda hasta malzemesi ve tıbbi ekipmanla buradayız. Bu zor zamanda bizi burada ağırlayan Türk hükümetine ve buradaki elçiye teşekkür ederim. Türk halkı için gerekli olan bu dayanışmayı göstermek için Avrupa Birliğinin (AB) Türk halkının yanında olduğuna yürekten inanıyorum çünkü şu anda bu bölgede büyüklüğü 7'yi aşan, tahmin edilemeyecek kadar yıkıcı deprem nedeniyle gerçekten büyük bir baskı altında olan Türk halkına karşı insani duygularımızı göstermek zorundayız."

- "En kısa sürede bu acılı günleri atlatacağımızı umut ediyorum"

Büyükelçi Mehmet Güllüoğlu da depremde Türkiye'nin zorlu bir süreçten geçtiğini, arama kurtarma çalışmalarının 50'den fazla ülkeden gelen ekiplerin desteğiyle sürdüğünü dile getirdi.

Bakan Stilyanidis'in Yunanistan devleti adına getirdiği yardımı, Türkiye Cumhuriyeti ve Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu adına, onun selamıyla karşılamaktan mutluluk duyduğunu anlatan Güllüoğlu, şunları kaydetti:

"Komşu ülke Yunanistan'ın bu yardımı, kardeşlik gösterisi de acımızı bir nebze olsun hafifletiyor. Daha önceki Kızılay ve AFAD görevlerimden dolayı Sayın Bakan'ın Avrupa Birliğindeki İnsani Yardım Komiserliği görevi döneminde çok yakın çalışma fırsatımız olmuştu. Türkiye'nin çabalarını bu anlamda hem Suriye hem de başka alanlarda desteklemiş birisiydi. Bugün her ikimiz de farklı rollerde. Sayın Bakan'a, ülkemiz adına koordinatör büyükelçilerden biri olarak kendilerine 'hoş geldiniz' diyorum. Acımızı paylaştıkları için bu iyi niyetli göstergeleri için tekrar teşekkür ediyorum. Milletimize geçmiş olsun. En kısa sürede bu acılı günleri atlatacağımızı umut ediyorum."

Türkiye'nin Atina Büyükelçisi Çağatay Erciyes ve AB Sivil Koruma Mekanizması çerçevesinde AB Komisyonu ile koordineli gönderilen insani yardım kapsamında gün içinde Yunanistan tarafından insani yardım malzemesi taşıyan iki uçak daha Adana Havalimanı'na gelecek.

Yardım kapsamında 5'inci ve son uçağın ise yarın kentte olması bekleniyor. İnsani yardım malzemeleri 7 bin 500 battaniye, 1500 yatak ve hem barınma ihtiyacı hem de mobil muayenehane olarak kullanılabilecek 500 çadırdan oluşuyor.

Ayrıca Yunanistan'dan biri 6 Şubat'ta, diğeri dün olmak üzere Türkiye'ye iki arama kurtarma ekibi gönderilmişti.

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