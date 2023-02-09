İncirlik Üssü'nden depremzedelere yardım malzemesi sevkiyatı sürüyor

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ADANA (AA) - Adana'daki İncirlik 10. Tanker Üs Komutanlığı'ndan Kahramanmaraş merkezli depremlerden etkilenen bölgelere helikopterlerle insani yardım malzemesi sevkiyatı yapılıyor.



Pazarcık ve Elbistan ilçeleri merkezli, 10 ili etkileyen 7,7 ve 7,6 büyüklüğündeki depremlerin ardından yurt genelindeki kampanyalara bağışlanan yardım malzemelerinin bir bölümü Adana'da toplanıyor.

Çadır, battaniye, jeneratör ve ısıtıcılar ile gıda malzemelerinin olduğu paketler, İncirlik 10. Tanker Üs Komutanlığı'nda oluşturulan "hava yardım koridoru" ile depremzedelere ulaştırılması için askeri uçak ve helikopterlere yükleniyor.

Hava yoluyla gelen yardımların bir bölümü de kara yoluyla nakledilmesi için tırlara dolduruluyor.

Yardım malzemeleri, Hava, Kara ve Deniz Kuvvetleri Komutanlıkları, Sahil Güvenlik Komutanlığı ile Jandarma Genel Komutanlığına ait çok sayıda helikopter ve kargo uçağıyla söz konusu illere naklediliyor.



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