Osmaniye'de depremzedeler için sahra hastanesi kuruldu

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OSMANİYE (AA) - Sağlık Bakanlığı tarafından Kahramanmaraş merkezli depremlerden etkilenen Osmaniye'de sahra hastanesi kuruldu.

Merkez üssü Kahramanmaraş'ın Pazarcık ve Elbistan ilçelerinde 6 Şubat'ta meydana gelen ve 10 ili etkileyen 7,7 ve 7,6 büyüklüğündeki depremlerin ardından sahada, depremzedeler için çalışmalar yapılıyor.

Depremden etkilenen Osmaniye'de de Fakıuşağı Mahallesi'ndeki Tosyalı Spor Salonu'nun içerisinde bulunan sentetik çim sahada AFAD tarafından çadırlar kuruldu.

Türk Kızılay ve diğer yardım kuruluşları tarafından temel gıda, giyecek ve yaşam malzemesi gibi ihtiyaçları da karşılanan depremzedeler çadırlara yerleştiriliyor.

Osmaniye'de, Sağlık Bakanlığı tarafından kurulan ve depremzedeler için acil sağlık hizmetinin verildiği sahra hastanesi çadırların yanında yer alıyor.

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