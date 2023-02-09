Diyanet İşleri Başkanı Erbaş, Adana'daki camilerde kalan depremzedeleri ziyaret etti:

ADANA (AA) - Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş, Kahramanmaraş merkezli 10 ilin etkilendiği depremlere ilişkin, "Deprem bölgesindeki illerimizde çalışan personelimiz, hocalarımızla 15 bin kişi vatandaşlarımızın hizmetindeyiz." dedi.

Adana'nın Çukurova ilçesindeki Ramazanoğlu Camisi'nde kalan depremzedeleri ziyaret eden Erbaş, afette hayatını kaybedenlere Allah'tan rahmet, yaralılara acil şifalar diledi.

Erbaş, ilk andan itibaren koordineli çalışma yürüterek Afet ve Acil Durum Yönetim Merkezi oluşturduklarını, depremden etkilenenler için de camileri açtıklarını söyledi.

Çok sayıda kişinin şu anda deprem bölgesindeki hasarsız camilerde misafir edildiğini aktaran Erbaş, "Onlara elimizden gelen desteği veriyoruz. Kendilerine ev sahipliği yapmaya gayret ediyoruz." ifadesini kullandı.

Erbaş, depremden etkilenen iller ile koordineyi sağlayabilmek amacıyla bu bölgelere 8 ekip ve 72 ilin müftülerini gönderdiklerini dile getirdi.

Gaziantep, Kahramanmaraş ve Hatay'daki ziyaretlerinin ardından Adana'ya geldiğini, buradan da Osmaniye'ye geçeceğini bildiren Erbaş, şöyle devam etti:

"İllerde ve ilçelerde çeşitli incelemelerde bulundum. Hem Başkanlığımız çalışanlarının, mensuplarının hem de Türkiye Diyanet Vakfımızın çalışmalarını yerinde inceledim. Öncelikle 72 il müftümüzün yürütülen çalışmaları koordine etmek, oluşturulan ekiplere başkanlık etmek üzere sahada bizzat bulunduklarını ifade etmek isterim. İl müftülerimizle depremden etkilenmeyen illerimizden bölgeye intikal eden ve çalışmalara fiilen katılan personel sayımız an itibarıyla 3 bin 208'dir. Personellerimizin bölgeye intikalleri ihtiyaca göre halen devam etmekte ve bu sayı gittikçe artmaktadır. Tabii bu rakama deprem bölgesindeki illerimizde görev yapan ve çalışmalara katkı sağlayan personelimiz dahil değildir. Deprem bölgesindeki illerimizde çalışan personelimiz, hocalarımızla 15 bin kişi vatandaşlarımızın hizmetindeyiz. Bu hizmetlerimizi en güzel bir şekilde devam ettirmeye gayret ediyoruz."

- Arama kurtarma ve insani yardım çalışmalarına da katılıyorlar

Diyanet İşleri Başkanı Erbaş, personelin illerde kriz masaları ve AFAD ile koordineli şekilde insani yardım, manevi destek gibi konularda görev aldığını belirtti.

Türkiye Diyanet Vakfının da ilk andan itibaren deprem bölgesinde çalışmalarına başladığını ifade eden Erbaş, şöyle konuştu:

"Ülkemizin farklı illerinden 150 kişilik Türkiye Diyanet Vakfı uzman arama kurtarma ekibi yine buradaki çalışmalara katkı sağlamaktadır. Dolayısıyla izcilerle beraber toplamda 300 kişilik bir arama kurtarma ekibimiz Diyanet İşleri Başkanlığı ve Türkiye Diyanet Vakfı bünyesinde deprem bölgesinde çalışmalarını sürdürmektedir. İnsani yardım kapsamında bölgeye Vakıf Genel Merkezimiz ve şubelerimizin katkılarıyla su, gıda maddesi, giyim malzemesi, ısınmak için katı yakacak, çadır gibi bölgede en çok ihtiyaç duyulabilecek temel malzemelerden oluşan toplamda 253 tır malzeme ulaştırmıştır. Bunun dışında Kahramanmaraş, Hatay, Adıyaman, Gaziantep, Malatya ve Osmaniye illerinde mobil mutfak araçlarımız ki örneğin Kahramanmaraş'taki mobil mutfak aracımız günde 10 bin vatandaşımıza sıcak yemek ikram etmektedir, yine mobil ikram, afet, ulaşım araçlarımız milletimizin hizmetinde çalışmalarına devam etmektedir. Diyanet İşleri Başkanlığı ve Türkiye Diyanet Vakfı olarak devletimiz deprem bölgesindeki yaraları tamamen sarana kadar burada milletimizin hizmetinde olacağız. Rabbimden niyazım böyle bir afetin, felaketin tekrar etmemesi, bir daha olmaması. İnşallah el birliğiyle, devlet, millet ve bütün kurumlarımızla işbirliği içerisinde depremden, bu büyük afetten, asrın afetinden dolayı yaşamış olduğumuz bu yaralarımızı en kısa zamanda saracağız."

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