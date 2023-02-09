Polonya, depremzedeler için Kahramanmaraş Göksun'da sahra hastanesi kuracak

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ADANA (AA) - Kahramanmaraş'ın Göksun ilçesinde depremzedeler için sahra hastanesi kuracak olan Polonya ekibi bölgeye ulaştı.

Polonya Savunma Bakanlığı, deprem bölgesinde sahra hastanesi kurmak üzere aralarında doktor, hemşire ve acil tıp teknikeri bulunan yaklaşık 100 kişilik ekiple malzemeleri taşıyan kargo uçağını Türkiye'ye gönderdi.

Ekibi ve malzemeleri taşıyan uçak, Adana'daki İncirlik 10. Tanker Üs Komutanlığı'na indi.

Buradan Türk Silahlı Kuvvetlerinin "uçan kale" olarak nitelendirilen aralarında CH-47 Chinookların da bulunduğu genel maksat helikopterine alınan Polonyalı ekip, sahra hastanesinin kurulacağı Kahramanmaraş'ın Göksun ilçesine götürüldü.

Ekibin, kısa süre içerisinde Göksun ilçesinde sahra hastanesini kuracağı öğrenildi.

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