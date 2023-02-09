Depremzedelere Adana'nın ilçelerinden yardım malzemeleri gönderildi

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ADANA (AA) - Adana'nın Pozantı ve Aladağ ilçelerinde, Kahramanmaraş merkezli depremden etkilenenler için yardım malzemesi desteğinde bulunuldu.

Pozantı Kaymakamlığı ve Pozantı Belediyesi işbirliğinde, Kahramanmaraş merkezli 10 ili etkileyen deprem sonrası yardım kampanyası düzenlendi.

Vatandaşların da desteğiyle toplanan 4 tır dolusu yardım, Kahramanmaraş, Osmaniye ve Gaziantep'e gönderildi.

Öte yandan Pozantı Belediyesince ilçedeki su fabrikasından depremden etkilenen illere 60 tır su sevk edildi.

Aladağ ilçesinde de belediye tarafından depremden etkilenen Adıyaman'a enkaz kaldırma çalışmalarında kullanılmak malzeme desteğinde bulunuldu.

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