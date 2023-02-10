Depremde yaralanan 50 kişi Adana'dan uçakla İstanbul'a sevk edildi

ADANA (AA) - Asrın felaketinin yaşandığı bölgede yaralanan aralarında kadın ve çocukların da olduğu 50 kişi, Türk Hava Kuvvetlerine ait uçakla İstanbul'a gönderildi.
Adana'daki hastanelere getirilip durumları değerlendirilen yaralıların hava yoluyla başka illere nakli sürüyor. Bu kapsamda aralarında kadın ve çocukların da bulunduğu 50 kişi, ambulanslarla Adana Havalimanı'na getirildi.
Yaralılar, sağlık görevlileri tarafından Türk Hava Kuvvetlerine ait C-130 tipi askeri nakliye uçağına alındı.
İstanbul'a götürülen yaralıların tedavilerine bu kentte devam edilecek.
Adana'dan dün hava yoluyla 51 yaralı İstanbul'a gönderilmişti.