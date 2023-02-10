"Asrın felaketi"nin yaşandığı Adana ve İskenderun'da cuma namazı kılındı

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ADANA (AA) - "Asrın felaketi" olarak nitelenen depremin ardından Adana ve Hatay'ın İskenderun ilçesinde cuma namazı kılındı.

Depremlerin ardından ilk cuma namazını kılmak için Adana Sabancı Merkez Camisi ile Hatay'ın İskenderun ilçesindeki Mehmet Akif Camisi'nin içinde ve avlusunda saf tutan vatandaşlar, depremin etkilerinin hafiflemesi ve yaşamını yitirenler için dua etti.

Verilen hutbenin ardından vatandaşlar cuma namazını kıldı.



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