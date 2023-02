BBP Genel Başkanı Destici, asrın felaketinden etkilenen Adana'da incelemelerde bulundu:

ADANA (AA) - Büyük Birlik Partisi (BBP) Genel Başkanı Mustafa Destici, asrın felaketinin yaşandığı 10 ilde yürütülen çalışmalara ilişkin, "Acımız büyük ama biz güçlü bir milletiz, güçlü bir devletiz. Bu acımızı da inşallah milletçe, ülkece ve devletçe birlik, beraberlik ve dayanışma içerisinde atlatacağız." dedi.

Destici, Kahramanmaraş merkezli depremlerden etkilenen Adana'da yıkılan bazı binaların enkazında devam eden arama kurtarma çalışmalarını inceledi, ilgililerden son durum hakkında bilgi aldı.

Depremzedelerle görüşen Destici, Çukurova ilçesi Güzelyalı Mahallesi'nde yıkılan Hasan Alpargün Apartmanı'nın önünde gazetecilere yaptığı açıklamada, depremde yaralananlara şifa, hayatını kaybedenlere Allah'tan rahmet diledi.

Destici, partisinin teşkilat mensuplarından bazılarını da bu depremler nedeniyle yitirdiklerini aktardı.

Mustafa Destici, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Bu depremde hayatını kaybedenler şehittir. Çünkü çok masum bir şekilde vefat etmişlerdir. Acımız büyük ama biz güçlü bir milletiz, güçlü bir devletiz. Bu acımızı da inşallah milletçe, ülkece ve devletçe birlik, beraberlik ve dayanışma içerisinde atlatacağız. Başta AFAD, UMKE ve Türk Kızılay olmak üzere pek çok sivil toplum örgütü, bütün insanlar bu meselede depremzedelerimize yardım etmek için her türlü fedakarlığı gösteriyorlar. Onlara da şükranlarımı sunuyorum. Deprem bölgelerindeki kardeşlerimizin acılarını paylaşmak için yanlarında olmaya devam edeceğiz. Gittiğim her yerde deprem başta bakanlarımız, bakan yardımcılarımız olmak üzere bütün devlet yetkililerimizin cansiparane çalıştıklarını gördüm. Her yerden gelen yardımların da bir düzen içerisinde ihtiyaç sahiplerine dağıtıldığını, çalışıldığını gördüm. Tabii toparlanıyoruz. Dün, bir önceki günden daha iyi organize olduk. Bugün daha iyi olacak. Gittikçe inşallah daha organize olacağız. Yardımlar yerlerine ulaşacak. Şu anda gördüğümüz kadarıyla hemen hemen her yere, Türkiye'nin her tarafından, gıda olsun giyecek olsun bu tür eşyalar malzemeler çok yoğun bir şekilde gitti. Şimdi çadır ve soba ihtiyacı var. Bunlar da süratle tamamlanıyor. Ama daha önemlisi yaraları sarmak gerekiyor. Bu acıyı çeken vatandaşlarımızın acılarını hafifletmek gerekiyor. Burada herkes üzerine düşen görevi yapıyor. Hep birlikte inşallah bu zor günleri atlatacağız."

- "Dayanışmayı, birlik ruhunu, en üst şekilde yardımlaşmayı sağlayacak bir milletiz"

Depremlerin toplumun bütün kesimlerini olumsuz etkilediğini vurgulayan Destici, "Kendisini siyasetçi kabul eden, bize göre sözde 'ajan' ve 'provokatör' diyebileceğimiz ya da bunlara hizmet eden maalesef siyasi kılıklı ya da başka sıfatlar altında dolaşıp sanki devletin, hükümetin hiçbir şey yapmadığı ya da yardımların kabul edilmediği gibi açıklama yapan insanlar var. Bunların tamamı yalan, tamamı iftira. Aziz milletimiz bunlara itibar etmeyecektir." diye konuştu.

Destici, münferit yaşanan bazı nahoş olaylarda toplumun duyarlılığının yanı sıra güvenlik güçlerinin gerekenleri yaptığını anlattı.

Milletin kenetlenmesine işaret eden Destici, şunları kaydetti:

"Biz dayanışmayı, birlik ruhunu, en üst şekilde yardımlaşmayı sağlayacak bir milletiz. Bunu da burada gördük. Deprem hepimize geldi; A partisi, B partisi, iktidarı, muhalefeti, Alevi'si, Sünni'si, Türk'ü, Kürt'ü ayırmadı. Onun için biz de yardımlarımızı ulaştırırken halkımızı kucaklarken asla bir ayrımcılık olmadığını da gördük. Olmaz, çünkü bu milletin adı büyük Müslüman Türk milleti. Dolayısıyla biz bu milletin her bir ferdiyle büyük bir milletiz. İnşallah büyük bir millet olmanın da gereğini yerine getirecek ve bu zorlukları da birlikte aşacağız."

Arama kurtarma ekiplerine teşekkür eden Destici, "Aradan 100 saat geçmiş, hala canlı çıkarılan çocuklar var. Allah arama kurtarma ekiplerinden razı olsun. Kalbimiz ve duamız her zaman onlarla." ifadesini kullandı.

BBP Genel Başkanı Destici, Ramazanoğlu Camisi'nde cuma namazını kıldıktan sonra depremde hayatını kaybedenler için helva dağıttı.

