Adana İl Sağlık Müdürü Nacar'dan hastanedeki depremzede çocuklara ilişkin açıklama:

ADANA (AA) - Adana İl Sağlık Müdürü Halil Nacar, kentteki hastanelerde tedavi altında depremzede çocuklar başta olmak üzere şuuru kapalı hastaların yalnız olmadığını, hepsine sahip çıkıldığını söyledi.



Nacar, Adana Şehir Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde basın mensuplarına yaptığı açıklamada, deprem bölgelerinden kente hava ve kara yoluyla yaralı sevkinin sürdüğünü söyledi.

Kamu, özel ve üniversite hastanelerinde depremzede yaralıların tedavilerinin en iyi şekilde yapıldığını anlatan Nacar, sağlık çalışanlarının özveriyle görev yaptığını belirtti.

Kentteki hastanelere ailesiyle gelen yaralıların yanı sıra yalnız gelenlerin de olduğunu ifade eden Nacar, bu hastaların arasında şuuru kapalı yetişkinler ve çocukların da bulunduğunu dile getirdi.

Nacar, gelen bütün depremzedelerin kendilerine emanet olduğunu belirterek, "Bütün sağlık çalışanlarımız onlara kendi çocukları, kardeşleri, ağabeyleri, anne babaları gibi sahip çıkıyorlar. Bir vatandaşımız, herhangi bir insan bizim hastanelerimize girdikten sonra onlar bize emanettir. Bu hem manevi olarak kurduğumuz bir cümle hem de resmi olarak onlar bizim sorumluluğumuz altındadır. Tüm sistemlerimiz bu hastalarımızı sahipli, sahipsiz, kendinde olan olmayan korumak üzerine kurgulanmıştır." diye konuştu.

- "Kimlik alamadığımız kişilere özel çalışmamız var"

"Asrın felaketi olarak" nitelenen depremlerle ilgili çalışmalarında Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü ile koordineli olduklarını da dile getiren Nacar, şöyle devam etti:

"Bize gelen özellikle şuuru kapalı, kendini ifade edemeyen yetişkin, çocuk, bebek hastaları kurduğumuz sistemlerle koruyoruz. Herkes şunda müsterih olabilir ki burada hiçbir bebek, çocuk ya da sahipsiz, şuuru kapalı, kendini anlatamayan hiçbir hasta yalnız değildir. Hepimiz olağanüstü bir gayretle onların bir an önce sağlıklarına kavuşması hem de güvenliğini sağlayıp sevdikleriyle, aileleriyle buluşmaları için gayret ediyoruz. Burada kimliği belirsiz, kimlik alamadığımız kişilere özel çalışmamız var. Biz onları fotoğraflıyoruz, daha sonra parmak izi çalışması yapıyoruz. Bu kişileri iyileştikten sonra taburcu edeceğimiz zaman Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü ile irtibatlı bir şekilde sadece onlara, devletin kurumlarına, çocukları sevgi evlerine gözetmenler eşliğinde veriyoruz. Onun için hastanemize gelen hiçbir hastamız böyle bir riske açık değildir. Biz burada olduğumuz sürece de onları bu risklerden korumak için her türlü gayreti sarf edeceğiz."

Acil servis ve yoğun bakımlarda da personelin kimlik tespitiyle ilgili çalışmalar yaptıklarını anlatan Nacar, "Her hastaya özel kimlik tespit analizi yapıyoruz. Yaşı, cinsiyeti, belirgin vücut özelikleri, eğer konuşuyorsa kendi ismi bunları alıyoruz. Kendimize çok ciddi bir veri havuzu oluşturduk." dedi.

İl Sağlık Müdürlüğü bünyesinde çağrı merkezi kurduklarını, "0322 455 13 13" numaradan yaralılarla ilgili bilgi alınabileceğini belirten Nacar, yaralılarla ilgili bilgilerin e-Nabız üzerinden de paylaşıma açıldığını kaydetti.​​​​​​​

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