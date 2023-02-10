Adana'da depremle ilgili provokatif paylaşım yapan 33 kişi gözaltına alındı

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ADANA (AA) - Adana'da, Kahramanmaraş merkezli depremlerin ardından sosyal medyadan provokatif paylaşım yaptığı belirlenen 33 kişi gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğü Güvenlik Şubesi ve Siber Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, deprem sonrası sosyal medya platformlarında provokatif paylaşım yapanlara yönelik çalışma başlattı.

Ekipler yaptıkları araştırmalarla 33 hesap yöneticisinin kimliğini tespit etti.

Adana Cumhuriyet Başsavcılığının talimatıyla provokatif paylaşım yapan 33 kişi gözaltına alındı.



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