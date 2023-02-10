Aziz Mahmud Hüdayi Vakfı "asrın felaketi"nde deprem bölgesinde çalışmalar yürütüyor

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ADANA (AA) - Aziz Mahmud Hüdayi Vakfı, "asrın felaketi" olarak nitelenen Kahramanmaraş merkezli, 10 ili etkileyen depremin ardından bölgede çeşitli yardımlarda bulunup çalışmalar gerçekleştiriyor.

Merkez üssü Kahramanmaraş'ın Pazarcık ve Elbistan ilçeleri olan, Akdeniz, Doğu ve Güneydoğu Anadolu bölgelerindeki 10 ili etkileyen 7,7 ve 7,6 büyüklüğündeki depremlerin ardından bölge insanının ihtiyaçlarının karşılanmasına yönelik seferberlik sürüyor.

Aziz Mahmud Hüdayi Vakfı da 6 Şubat'tan itibaren Gaziantep'e birer tır battaniye ve muhtelif malzeme, 20 bin ekmek yardımında bulundu. Vakıf, Hatay'a aşevi hizmeti sunarken, 3 tır gıda, birer tır battaniye, hijyen malzemesi, kuru gıda, su ve kömür, 200 de soba yardımı yaptı.

Kahramanmaraş'a da aşevi hizmeti sunan vakıf, 4 tır gıda, 2 tır su, birer tır hijyen ve muhtelif malzeme ile 40 ton kömür sevk etti. Vakıf, Adıyaman'a sunduğu aşevi hizmetinin yanı sıra bölgeye 2 tır battaniye, 1 tır su ve 40 ton kömür gönderdi.

Aziz Mahmud Hüdayi Vakfı, Osmaniye'ye birer tır su ve gıda yardımında bulundu, Malatya'da aşevi hizmeti sunarak, kente 1 tır un gönderdi.





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